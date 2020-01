Cambuur houdt koppositie in handen

Dat was vooral te danken aan Robert Mühren. De topscorer van de competitie was na de rust twee keer trefzeker voor de bezoekers. Hij bracht daarmee zijn competitietotaal op negentien goals. Vooral zijn tweede, een geweldige volley vanaf de zijkant van het strafschopgebied, was een lust voor het oog.

FC Volendam bleef in het spoor van de Friese titelkandidaat. De ploeg van trainer Wim Jonk versloeg op eigen veld Helmond Sport met 2-1. Ook in dit duel vielen de doelpunten na de rust. Francesco Antonucci en Guus Joppen (eigen doel) brachten de Volendamse treffers op hun naam. In de extra tijd haalde Jordy Thomassen namens de Brabanders de nul nog van het scorebord.

Jong Ajax

Als nummer 2 heeft FC Volendam twee punten minder dan SC Cambuur. Jong Ajax kan maandag met een overwinning in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles de tweede plek op de ranglijst heroveren.

De achterstand van De Graafschap op Cambuur liep op tot vier punten. De ’Superboeren’ kwamen bij FC Eindhoven niet verder dan een gelijkspel: 1-1. Met een punt mocht De Graafschap nog blij zijn. Met een eigen doelpunt in de 82e minuut zorgde Jarno Janssen voor de gelijkmaker.

NAC ontsnapt

NAC Breda, dat ruim een week geleden in de KNVB-beker nog PSV uitschakelde, ontsnapte aan de tweede nederlaag op rij. Het uitduel met Excelsior, waarbij trainer Marinus Dijkhuizen zijn rentree maakte op de bank, eindigde in 2-2. Diep in de extra tijd stelde aanvoerder Arno Verschueren een punt veilig voor NAC, dat op de zesde plaats staat.

MVV won met tien man van Jong PSV: 3-1. Anthony van den Hurk scoorde drie keer voor de Limburgers, die na de tweede gele kaart voor Marnick Vermijl vanaf de 43e minuut met een man minder verder moesten.

