Analyse: AZ wacht inhaalrace

Het is dat AZ zondag in de Galgenwaard tegen FC Utrecht voor de vijfde keer dit seizoen een zeker lijkende zege uit handen gaf, anders zou de ploeg van Pascal Jansen het jaar als gedeelde nummer drie in de Eredivisie hebben afgesloten. En dat na een dramatische start met vier gelijke spelen op rij, mede veroorzaakt door een corona-uitbraak in de Alkmaarse selectie. Is AZ in 2021 net als vorig seizoen in staat bij Ajax langszij te komen?