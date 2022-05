Zwijgende Gözübüyük stelt PSV nog steeds teleur

Voetbal

Hertha BSC gooit Bundesliga-deur dicht voor HSV

Hertha BSC speelt ook volgend seizoen in de Bundesliga. De club uit Berlijn won met 2-0 bij HSV in Hamburg na een eerdere 1-0-nederlaag in Berlijn. Dat was voldoende om ook een tiende seizoen op rij op het hoogste niveau uit te mogen komen in Duitsland.