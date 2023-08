Scorende Perr Schuurs kan niet verhinderen dat Milan ruim wint

Net als tijdens het eerste duel met Bologna (2-0 zege) stond Reijnders in de basis bij Milan. De van AZ overgekomen speler zag in de 33e minuut Christian Pulisic zijn tweede doelpunt in twee wedstrijden maken. Schuurs trok drie minuten later de stand weer gelijk met zijn eerste doelpunt in de Serie A. De oud-Ajacied schoot uit de draai raak.

Milan vond vervolgens voor rust nog tijd om uit te lopen naar 3-1. Olivier Giroud benutte een strafschop na een handsbal, waarna Theo Hernandez met een fraaie stift scoorde. Na een overtreding van Schuurs op Rafael Leao schoot Giroud twintig minuten na rust ook zijn tweede penalty binnen voor zijn derde doelpunt dit seizoen: 4-1.

Roma worstelt

AS Roma wist ook zijn tweede wedstrijd van het seizoen niet te winnen. De formatie uit de Italiaanse hoofdstad ging op bezoek bij Hellas Verona met 2-1 onderuit. Ondrej Duda en Cyril Ngonge bezorgden Verona een 2-0 voorsprong, voordat Houssem Aouar wat terugdeed namens AS Roma. Verona-verdediger Isak Hien kreeg in de 82e minuut rood. Rick Karsdorp viel na rust in bij AS Roma, waar trainer José Mourinho nog ontbrak vanwege een schorsing.

Atalanta onderuit op bezoek bij Frosinone

Atalanta heeft zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. De ploeg van Oranje-internationals Teun Koopmeiners en Marten de Roon ging in de tweede competitiewedstrijd met 2-1 onderuit bij het gepromoveerde Frosinone. Voormalig Sparta-speler Abdou Harroui scoorde namens de thuisploeg.

Harroui opende al na vijf minuten de score. Na knullig balverlies van Atalanta kreeg de voormalige jeugdinternational van Nederland een vrije doorgang richting het doel, waarna hij de bal langs keeper Juan Musso schoof. Het was zijn tweede treffer voor Frosinone in twee duels sinds zijn komst van Sassuolo deze zomer.

Ook bij de 2-0 van Frosinone in de 24e minuut zag de achterhoede van Atalanta er niet goed uit. De verdediging keek slechts toe hoe Ilario Monterisi een slecht weggewerkte corner binnen tikte. Duvan Zapata maakte tien minuten na rust namens de bezoekers de 2-1. Aanvoerder De Roon en Koopmeiners stonden in de basis bij Atalanta. Mitchel Bakker viel tien minuten voor tijd in.

SPANJE: Blind wint met Girona FC bij nog puntloos Sevilla

Daley Blind heeft met het Spaanse Girona FC de uitwedstrijd tegen Sevilla gewonnen. Het werd in Estadio Ramon Sanchez Pizjuan 2-1 voor de ploeg van Blind, die de hele wedstrijd speelde. Yangel Herrera opende na een kwartier de score namens Girona FC en Nemanja Gudelj, voormalig speler van AZ en Ajax, maakte net voor rust gelijk. Aleix Garcia kroonde zich in de 56e minuut tot matchwinnaar.

Girona FC heeft na drie duels 7 punten. Alleen koploper Real Madrid heeft er vooralsnog meer. Voor Sevilla was het al de derde nederlaag van het seizoen. Eerder waren Deportivo Alaves en Valencia te sterk. Blind (33) tekende afgelopen zomer in Spanje. Hij stond het afgelopen half jaar onder contract bij Bayern München na een vertrek bij Ajax.

FRANKRIJK: PSG dankzij twee goals Mbappé en één van Asensio langs Lens

Paris Saint-Germain heeft in de Franse competitie Lens met 3-1 verslagen. Kylian Mbappé nam in het Parc des Princes twee doelpunten voor zijn rekening. Marco Asensio opende vlak voor rust de score namens PSG. Het was voor de Spanjaard, overgekomen van Real Madrid, zijn eerste doelpunt voor de Franse grootmacht. Een paar minuten na rust verdubbelde Mbappé de voorsprong en in de laatste minuut tekende hij ook voor de 3-0.

Mbappé, wiens toekomst nog onduidelijk is, bracht zijn doelpuntentotaal in de Franse competitie op 3. Vorig weekend scoorde hij ook tegen Toulouse. Bij Lens viel Stijn Spierings in de rust in. Hij zag zijn ploeggenoot Morgan Guilavogui in de blessuretijd de eer redden.

