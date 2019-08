PSV treft Sporting Portugal, Rosenborg en Lask

PSV begon het seizoen in de tweede voorronde van de Champions League, maar daarin bleek FC Basel te sterk. Een niveau lager had de ploeg van Mark van Bommel wel succes, al ging het in de derde voorronde van de Europa League tegen de Noorse club Haugesund nog wel heel moeizaam (1-0 over twee duels). Uiteindelijk plaatste PSV zich voor de Europa League in de play-offs ten koste van Apollon Limassol.

De groepsfase van de Europa League begint op donderdag 19 september.

Feyenoord

Feyenoord lootte in Groep G: FC Porto, Young Boys en Rangers.

AZ

AZ speelt in Groep L tegen Manchester United, Partizan Belgrado en FC Astana.

In totaal deden 48 clubs mee in de loting die werden verdeeld over twaalf groepen. De drie Nederlandse clubs konden niet bij elkaar in de groep terechtkomen, omdat clubs uit hetzelfde land gescheiden worden. Alleen Portugal slaagde erin zich met meer clubs te plaatsen voor de groepsfase. De Portugezen zijn met Braga, Porto, Sporting CP en Vitória SC vertegenwoordigd.

