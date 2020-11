Real Madrid pakt strohalm tegen Inter, Bayern haalt uit

Dankzij treffers van Karim Benzema en Sergio Ramos leidde Real na 33 minuten met 2-0. Lautaro Martínez verkleinde nog voor de rust de achterstand, met dank aan een prachtige assist van Nicolò Barella. In de 68e minuut kopte Martínez de bal door op Ivan Perisic, die de verre hoek achter de Belgische doelman Thibaut Courtois vond: 2-2. Het was invaller Rodrygo die op aangeven van Vinícius Júnior, die ook al was ingevallen, Real Madrid naar de eerste groepszege schoot. Verdediger Stefan de Vrij speelde bij Inter de gehele wedstrijd.

Verdediger Ramos scoorde voor de 100e keer voor Real in alle competities. Van die reeks maakte hij er 55 met zijn hoofd. De 34-jarige aanvoerder produceerde zijn eerste treffer voor de ’Koninklijke’ in december 2005. Benzema staat nu op 67 treffers in de Champions League. Daarmee neemt de Franse spits op een topscorerslijst aller tijden de vijfde plek in.

Eerder op de avond haalde Borussia Mönchengladbach verrassend uit bij Sjachtar Donetsk: 0-6. De Franse aanvaller Alassane Pléa scoorde drie keer. De Duitse ploeg leidt in groep B met vijf punten, gevolgd door Sjachtar en Real met vier punten en Inter met twee punten.

Manchester City nog zonder puntverlies in Champions League

Door de gemakkelijke 3-0 zege op Olympiacos Piraeus is Manchester City nog foutloos in de Champions League. De ploeg van trainer Pep Guardiola heeft met negen punten uit drie duels de maximale buit, en staat bovenaan poule C.

De Engelsen kwamen op voorsprong door Ferran Torres. De Spaanse spits rondde na twaalf minuten af en wist tot nu toe in iedere poulewedstrijd van de Champions League te scoren. Zo’n tien minuten voor tijd verdubbelde invaller Gabriel Jesus de nipte voorsprong. De eveneens ingebrachte João Cancelo maakte de 3-0.

Bij de thuisploeg stond Nathan Aké in de basis. De Nederlander is hersteld van een blessure en deed de hele wedstrijd mee. De van PSV gehuurde Bruma viel in de tweede helft in bij Olympiacos. De Grieken staan met drie punten derde.

Porto won het andere duel in groep C met dezelfde cijfers van Marseille (3-0). Moussa Marega, Sergio Oliveira vanaf de strafschopstip en Luis Fernando Díaz maakten de goals. Dimitry Payet miste een penalty bij de Fransen, waar Kevin Strootman op de bank zat en een paar minuten mocht meedoen.

De Portugezen volgen koploper Manchester City op zes punten, Marseille is nog puntloos en staat onderaan.

Bayern München slaat bij Salzburg hard toe in slotfase

Bayern München heeft ook de derde wedstrijd in de groepsfase van de Champions League gewonnen. De titelverdediger van coach ’Hansi’ Flick versloeg Red Bull Salzburg in Oostenrijk met 2-6. Een ’klein’ kwartier voor tijd stond het nog gelijk (2-2). De Duitsers hebben inmiddels 5 punten voorsprong op achtervolger Atlético Madrid.

Mërgim Berisha zette de Oostenrijkers al na een paar minuten op voorsprong. Robert Lewandowski, wie anders, maakte al weer snel gelijk. De Pool benutte een strafschop, toegekend door de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie.

Nog voor rust kwamen de Duitsers op voorsprong. In een poging de situatie op te lossen werkte de Deen Rasmus Kristensen de bal achter zijn eigen doelman. Na de rust kwam Salzburg terug. De Japanner Masaya Okugawa maakte de 2-2.

Met een fraaie kopbal begon Jérôme Boateng in de 79e minuut vervolgens aan een serie voor Bayern. Leroy Sané schoot heel mooi de 2-4 in. Beide treffers werden voorbereid door Joshua Kimmich. Lewandowski zorgde voor de 2-5, in extra tijd maakte Lucas Hernández het nog erger voor de thuisclub. .

Joshua Zirkzee bleef op de bank bij Bayern.

