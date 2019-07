Onfortuinlijke Van Aert ontslagen uit ziekenhuis

Wout Van Aert verlaat lachend het ziekenhuis. Ⓒ Screenshot Twitter Van Aert

HERENTALS - Wout van Aert heeft woensdag het ziekenhuis in Herentals verlaten. De Belgische renner van Jumbo-Visma is voldoende hersteld van de verwondingen die hij bij een val in de Tour de France opliep om thuis verder te herstellen.