Madiea G. na drugssmokkel uit Nederlands estafetteteam

De Amsterdamse atlete zit daarmee automatisch ook niet meer in de ploeg voor de 4x400 meter die komend najaar op de WK in Doha in actie komt. Dat zei technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie bij de NK in Den Haag.

„Ze kwam sinds ze op 18 juni is opgepakt in Duitsland niet meer op de trainingen. Bij ons is de stelregel dan dat je ook uit de ploeg valt”, zegt Roskam, die verder zegt dat de Atletiekunie geen contact heeft met G. Bij G. is volgens het Duitse Openbaar Ministerie tijdens een grenscontrole 50 kilo aan xtc en crystal meth aangetroffen.

„We waren ontzet toen we dit hoorden. Uiteraard kon niemand dit bedenken. We hebben de familie van Madiea hulp aangeboden, tenslotte heeft ze twee jaar intensief bij ons op Papendal getraind, maar de familie heeft dat afgewezen. Wij respecteren dat. Verder kunnen wij ook weinig anders dan afwachten wat er vanuit Duitsland over het juridische proces naar buiten komt.”

G. zou op de NK in Den Haag haar Nederlandse titel op de 400 meter verdedigen. De Atletiekunie had vooraf gevraagd de atleten met rust te laten, zodat ze zich konden focussen op hun prestaties. „Dat kunnen topsporters over het algemeen goed. Ik heb ook niet veel vragen gekregen hier. Wel in de dagen ervoor, toen ook voor ons nog onduidelijk was wat er met haar was gebeurd. Ze verscheen niet op de trainingen en het lukte niet om contact met haar te krijgen. We waren daarover ongerust. Vandaar ook de grote schok toen we hoorden dat ze was opgepakt met xtc en crystal meth, de grootste troep die je kunt bedenken.”

Lisanne de Witte is door de afwezigheid van G. de grote favoriete voor de titel op de 400 meter. Ze plaatste zich, ondanks dat ze afgelopen weken een terugslag had door een hamstringblessure, eenvoudig voor de finale. ’’Heel raar dat ze er niet bij is. Heel jammer ook, vooral voor het estafetteteam. Het is een bizar verhaal, maar meer kan ik er niet van zeggen.”

