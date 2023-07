Arno Kamminga sluit zwaar jaar af met uniek WK-zilver: ’Er zit nog veel meer in het vat’

AMSTERDAM - Met een zilveren medaille, maar vooral met een morele boost stapte Arno Kamminga maandagavond zijn bed in. De schoolslagspecialist heeft bij de wereldkampioenschappen laten zien dat hij er nog is. Of eigenlijk, dat hij weer terug is. In Japan zwom de 27-jarige pupil van Mark Faber in 58,72 naar de tweede tijd op de 100 meter. Dat deed hij overigens niet als enige en dat leverde op het podium een bijzonder tafereel op…

Na een zwaar jaar staat Arno Kamminga weer op het WK-podium. Ⓒ Getty Images