LIVE Europa strijdt nog om drie WK-tickets, eerste beslissingen vallen vanavond

Volg Italië - Noord-Macedonië live via de widget hieronder. Voor de overige duels ga je naar ons match center.

Portugal - Turkije

Portugal, Europees kampioen in 2016 en winnaar van de Nations League in 2019, was deze keer in de kwalificatie niet opgewassen tegen Servië. Daardoor belandde het land in de play-offs waar het uitkomt tegen Turkije

Portugal mist tegen Turkije de verdedigers Pepe en Ruben Dias. Bij winst wacht een beslissend duel tegen Italië of Noord-Macedonië.

Italië - Noord-Macedonië

Italië gaat de eindronde van het WK voetbal in Qatar wel halen. Dat vertouwen sprak Giorgio Chiellini, verdediger van Juventus, eerder deze week uit. „Als we het niveau halen waarmee we vorig jaar Europees kampioen werden, gaat het lukken. En dat niveau halen we wel.”

Italië moet in de halve finales van de play-offs wel eerst zien af te afrekenen met Noord-Macedonië. Dan volgt de ontknoping tegen Portugal of Turkije. De Italianen misten het vorige WK, dat in Rusland werd gehouden.

Zweden - Tsjechië

De Tsjechische voetballers nemen het in de play-offs voor het WK op tegen Zweden. Hun voorbereiding was niet optimaal. De Tsjechen, die Nederland op het EK uitschakelden, moesten hun vertrek met een dag uitstellen, omdat het vliegtuig defect was.

De winnaar neemt het op 29 maart op tegen Polen. Dat land zou tegen Rusland spelen, maar vanwege de schorsing van de Russen is Polen nu automatisch geplaatst voor de finale.

Wales - Oostenrijk

Wales hoopt zich voor het eerst in 64 jaar te plaatsen voor het wereldkampioenschap. Dan moet het in de halve finale van de play-offs afrekenen met Oostenrijk.

De winnaar van het duel tussen Wales en Oostenrijk speelt de finale tegen Oekraïne of Schotland. De ontmoeting tussen deze landen is vooralsnog uitgesteld tot juni vanwege de Russische invasie in Oekraïne.