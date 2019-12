Heeft dit PSV karakter genoeg?

Krijgt trainer Mark van Bommel PSV weer op de rit? Ⓒ ANP Sport

EINDHOVEN - FC Emmen-PSV. Op voorhand David tegen Goliath. De geschatte transferwaarde van de thuisploeg ligt op 12 miljoen euro. Die van de bezoekers boven de 210. Maar even is er geen stadionnetje meer waar PSV met een gerust hart naartoe gaat. Ook niet naar de Oude Meerdijk, nota bene de plek waar de Eindhovenaren vorig seizoen voor het eerst door de knieën gingen in de later verloren titelrace met Ajax. Er wordt karakter gevraagd. Maar is dat er?