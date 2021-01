Fortuna Sittard maakt einde aan goede reeks VVV

VVV was naar Sittard gereisd na een serie van vier overwinningen en een gelijkspel. Met 13 punten uit die vijf duels was het samen met Ajax de succesvolste ploeg van dit kalenderjaar. Veel van het succes was toe te schrijven aan Giorgos Giakoumakis, de topschutter met liefst twintig doelpunten.

Zian Flemming tikte na een klein halfuur van dichtbij de bal in de handen van VVV-doelman Thorsten Kirschbaum, het eerste gevaar. Aan de andere kant raakte Roy Gelmi met een kopbal de lat. In de 33e minuut was het wel raak. Flemming kopte raak uit een hoekschop van George Cox.

Strafschop

Nadat Flemming op de hakken was getrapt door Kristopher da Graca mocht Mats Seuntjens in de 58e minuut vanaf de strafschopstip voor de 2-0 zorgen. Vijf minuten later was de marge weer teruggebracht naar eéń. Giakoumakis was even los van zijn bewaker Roel Janssen en schoot raak op aangeven van Vito van Crooy: 2-1. In de slotminuut maakte Ben Rienstra er nog 3-1 van. In blessuretijd werd het 3-2 door Torino Hunte.

Het duel werd kort na het begin voor enige tijd stilgelegd. Arbiter Serdar Gözübüyük stuurde beide teams even naar de kant nadat meteen na het eerste fluitsignaal buiten het stadion vuurwerk werd afgestoken. Resten daarvan landden onder meer op het veld in Sittard. Na enkele minuten werd het duel weer hervat.

