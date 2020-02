ActiePlan tegen eetstoornissen in topsport

Jip Vastenburg Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Atletiektrainer Rob Veer is boos en roept op tot actie. Hij signaleert sinds jaar en dag dat veel vrouwelijke topsporters dusdanig worstelen met hun voeding en gewicht dat ze het eigen lichaam langzaam maar zeker kapot maken. „Waarom is dit in de afgelopen tientallen jaren niet verbeterd?”, vraagt Veer zich af. Hij schreef een actieplan en wil dat sportkoepel NOC*NSF hiermee aan de slag gaat. Geen ’gewichts-Gestapo’, maar ook niet ’wegkijken’.