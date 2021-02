FC Utrecht zet tegen VVV goede reeks voort

VVV-Venlo reisde met veel vertrouwen af naar Utrecht. De Limburgers verloren na de winterstop slechts één duel. Maar ook Utrecht is bezig aan een uitstekende reeks. De ploeg van trainer René Hake verzamelde liefst tien punten uit de laatste vier wedstrijden.

Maher faalt vanaf elf meter

Na een halfuur spelen kreeg Utrecht de grootste kans van de eerste helft toen scheidsrechter Bas Nijhuis na tussenkomst van de VAR besloot om de bal op de stip te leggen na een vermeende handsbal van Danny Post. Een opmerkelijke keuze, want van opzet was absoluut geen sprake.

Adam Maher ging achter de bal staan, maar benutte dit buitenkansje niet. Zijn zeer matig ingeschoten penalty bleek een prooi voor Thorsten Kirschbaum. Niet veel later bewees de goalie wederom zijn waarde. Op een snoeihard schot van Hidde ter Avest kon Kirschbaum nog ternauwernood redding brengen en hield hij zijn ploeg op de been.

Vlak voor rust was VVV nog dicht bij de openingsgoal. Na een fraaie counter moest Zinédine Machach de bal breed leggen op Giorgos Giakomakis, maar hij ging zonder resultaat voor eigen succes. De topscorer van de Eredivisie was hier op zijn zachts gezegd niet blij mee en liet dit duidelijk merken bij zijn ploeggenoot.

Perfecte invalbeurt Mahi

Een kwartier na rust opende invaller Mimoun Mahi de score voor de thuisploeg. De aanvaller stond pas vier minuten in het veld toen hij via het hoofd van Tobias Pachonik in de verre hoek kopte. Utrecht wilde daarna de zege veiligstellen en ging hard op jacht naar het tweede doelpunt, maar tot twee keer toe stond de lat in de weg.

Een prachtige actie van Maher verdiende eigenlijk een doelpunt, maar nu was het niet de lat maar de paal die in de weg stond voor Utrecht. Uiteindelijk tekende Bart Ramselaar vijf minuten voor tijd voor het tweede doelpunt.

Nijhuis legde de bal in de slotminuten voor de tweede keer zondagmiddag op de stip na een overtreding van Eric Oelschlägel. Topscorer Giakomakis faalde niet vanaf elf meter en deed zo nog iets terug namens VVV. In de slotseconde van de blessuretijd maakte Mahi nog zijn tweede van de middag en besliste de eindstand: 3-1.

Door de overwinning klimt Utrecht naar de zevende plaats in de Eredivisie. VVV blijft de nummer veertien.

’Hadden het onszelf makkelijker moeten maken’

Hake voerde in de 56e minuut drie succesvolle wissels door. Hake voelde zich in de tweede helft genoodzaakt in te grijpen. Twee wissels waren van waarde met een doelpunt, één met een assist.

„In de rust spraken we met elkaar en heb ik gezegd dat het spel moest verbeteren”, aldus Hake voor de camera van ESPN. „Omdat ik het niet terugzag in de eerste fase van de tweede helft, heb ik ingegrepen. Gelukkig hebben we met de wissels een tandje bij kunnen schakelen en hebben zij het verschil kunnen maken.”

Mimoun Mahi nam, op aangeven van de tegelijkertijd ingevallen Moussa Sylla, de 1-0 voor zijn rekening en Bart Ramselaar maakte er 2-0 van. Mahi maakte in blessuretijd zijn tweede van de middag. Hake was tevreden over zijn invallers. „Bart heeft wisselend gespeeld, maar vandaag was het een goede invalbeurt. Mimoun is een verhaal apart; hij kampt vaak met klachten en we moeten oppassen met hem.”

Utrecht won weliswaar met 3-1, toch had het duel veel eerder beslist kunnen en moeten worden. „Het was niet alleen de spits die kansen miste”, doelt Hake op onder anderen Gyrano Kerk. „Daardoor bleef het lang een wedstrijd. We hadden het onszelf stukken makkelijker kunnen maken.”