Pegula klopt Sakkari in finale Guadalajara

07.46 uur: De Amerikaanse tennisster Jessica Pegula heeft het WTA-toernooi van Guadalajara gewonnen. De als derde geplaatste Pegula versloeg in de finale de Griekse Maria Sakkari in twee sets: 6-2 6-3.

Pegula had op weg naar de eindstrijd in de Mexicaanse stad maar liefst vier winnaars van grandslamtoernooien uitgeschakeld. Voor haar zege op Sakkari had ze slechts 70 minuten nodig.

„Ik denk dat ik nooit een zwaardere route heb moeten afleggen”, zei ze, doelend op haar overwinningen op Victoria Azarenka, Sloane Stephens, Bianca Andreescu en Elena Ribakina in eerdere rondes. „Eerlijk gezegd was ik niet blij na de loting. Ik ben trots op de manier hoe ik ermee ben omgegaan en hoe ik mijn zenuwen vandaag in bedwang heb gehouden.”

Pegula liep in de eerste set vanaf 2-2 weg bij haar tegenstander, die op zondag ook haar door regen afgebroken halve finale tegen de Tsjechische Marie Bouzkova had moeten afmaken. In de tweede set liep Pegula door twee breaks naar 5-2, om het niet veel later af te maken.

Het was voor Pegula de 41e partij die ze dit jaar won. Alleen de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek (62) en de Tunesische Ons Jabeur (46) wonnen meer duels.

McIlroy voor de negende keer nummer 1 van de wereld

07.41 uur: De Noord-Ierse golfer Rory McIlroy heeft voor de negende keer in zijn carrière de eerste plek op de wereldranglijst veroverd. Hij deed dat na zijn zege in de CJ Cup, een toernooi van de Amerikaanse tour PGA in Ridgeland (South Carolina).

Met zijn 23e overwinning op de PGA Tour verdreef McIlroy de Amerikaan Scottie Scheffler van de eerste positie. De vorige keer dat de 33-jarige Noord-Ier aanvoerder van de wereldranglijst was, was in juli 2020. „Het betekent veel voor me. Ik heb de laatste twaalf maanden hard gewerkt om deze positie weer te veroveren. Het voelt geweldig en ik vind het een grote prestatie”, zei McIlroy nadat hij de CJ Cup had gewonnen.

McIlroy kwam na zeven birdies en drie bogeys tot een slotronde van 67 slagen. Met zijn totaalscore van 267 slagen, 17 onder par, had hij een slag minder nodig dan de Amerikaan Kurt Kitayama. De derde plaats, met twee slagen meer dan de winnaar, was voor de Zuid-Koreaan Lee Kyoung-hoon.

Voor de Noord-Ier was het zijn derde overwinning van het seizoen, nadat hij eerder de Canadian Open en het Tour Championship had gewonnen.