Politieagent raakt zwaargewond bij voetbalrellen in Berlijn

17.27 uur: Bij rellen tussen fans van de Duitse voetbalclubs Hertha BSC en Schalke 04 is afgelopen weekend een politieagent zwaargewond geraakt. Ook raakten vijftien medewerkers van hulpdiensten lichtgewond bij de ongeregeldheden.

De agent die over zijn hele lichaam zware verwondingen opliep, kwam ten val en werd vervolgens geschopt en geslagen, zo zei een woordvoerder van de politie. Bij de rellen zette de politie traangas in.

Het onderzoek naar de rellen is nog gaande. De politie gaat onder meer videomateriaal beoordelen.

Hertha BSC won het duel met 2-1. De club uit Berlijn staat dertiende, Schalke 04 achttiende en laatste.

AZ oefent in winterstop tegen Atalanta

17.19 uur: AZ speelt op 29 december een oefenwedstrijd tegen Atalanta. Het duel wordt afgewerkt in het stadion van de club uit Bergamo.

De wedstrijd wordt mogelijk een weerzien met Teun Koopmeiners, de oud-aanvoerder van AZ die sinds vorig jaar voor Atalanta speelt. De Nederlanders Marten de Roon en Hans Hateboer staan ook onder contract bij Atalanta, de huidige nummer 4 van de Serie A.

AZ hervat de tweede helft van het seizoen op 7 januari met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.

Voormalig ManUnited-speler Carrick nieuwe trainer Middlesbrough

16.37 uur: Middlesbrough heeft Michael Carrick aangesteld als nieuwe coach. De 41-jarige trainer is de opvolger van Chris Wilder, die begin oktober werd ontslagen door de club uit het Championship.

Carrick, die tussen 2006 en 2018 voor Manchester United uitkwam, veroverde als speler onder meer de Champions League, de Europa League en vijf Premier League-titels.

De voormalige Engelse international heeft beduidend minder ervaring als coach. Hij werkte als assistent onder José Mourinho en Ole Gunnar Solskjaer bij United en zat als interim-trainer drie wedstrijden op de bank na het vertrek van Solskjaer uit Manchester.

Middlesbrough kent een moeilijk seizoen in het Championship, het tweede niveau van Engeland. De ploeg van de Nederlandse verdediger Anfernee Dijksteel boekte slechts vier overwinningen in zestien wedstrijden en staat 21e met 17 punten.

Schotse topatlete McColgan naar Zevenheuvelenloop

13.25 uur: De Schotse atlete Eilish McColgan voert op 20 november het deelnemersveld van de vrouwen aan in de NN Zevenheuvelenloop. De wedstrijd in en rond Nijmegen kon de afgelopen twee jaar vanwege de coronapandemie niet doorgaan. McColgan, wier moeder de loop over 15 kilometer in 1994 won, krijgt concurrentie van onder anderen de Nederlandse Susan Krumins en de Oegandese Stella Chesang, beiden oud-winnares.

McColgans moeder Liz was destijds in 49.56 minuten pas de tweede atlete die bij de Zevenheuvelenloop onder de 50 minuten wist te duiken. De pr van de voormalig wereldkampioene en winnares van zilver op de Olympische Spelen staat op 47.53. Dochter Eilish liep nog nooit een 15 kilometer, maar hoopt het familierecord in Nijmegen te kunnen verbreken. De snelste Europese tijd ooit staat met 46.59 op naam van Lornah Kiplagat.

McColgan, getraind door haar moeder, pakte afgelopen zomer goud op de Commonwealth Games op de 10.000 meter, zilver op diezelfde afstand op de EK waar ze ook nog brons veroverde op de 5000 meter. Op de FBK Games in Hengelo won ze van kop af de 10.000 meter in een persoonlijk record van 30.19.

Krumins, winnares in 2016, maakt in Nijmegen haar rentree na blessureleed. „Ik kijk er enorm naar uit om weer in mijn thuisstad te mogen starten en na een lange tijd zonder races mijn lichaam weer te testen. Ik ga vooral genieten onderweg”, aldus Krumins.

Spaanse arbiter bij Ajax-Liverpool

11.43 uur: Het groepsduel tussen Ajax en Liverpool in de Champions League wordt woensdag geleid door de Spaanse scheidsrechter José María Sánchez. Dat heeft de Europese voetbalunie UEFA maandag bepaald.

Sommige Ajacieden kwamen Sánchez afgelopen zomer nog tegen in Brussel, waar hij de arbiter was bij de 4-1-zege van Oranje op België. Ruim een jaar geleden floot hij het Champions League-duel tussen het Portugese Sporting en Ajax, door de Amsterdammers met liefst 5-1 gewonnen.

Ajax heeft alleen bij een overwinning woensdag nog enig zicht op een vervolg in de Champions League. Napoli is met 12 punten al geplaatst voor de volgende ronde. Liverpool heeft 9 punten, Ajax pas 3 terwijl het Schotse Rangers puntloos onderaan staat. Op de slotdag van de groepsfase moet Ajax op bezoek in Glasgow, terwijl Liverpool dan thuis speelt tegen Napoli.

Real Madrid zonder Benzema en Valverde naar Leipzig

10.23 uur: Real Madrid reist zonder aanvaller Karim Benzema en de middenvelders Luka Modric en Federico Valverde af naar Duitsland, waar een duel met RB Leipzig wacht in de groepsfase van de Champions League. Benzema ontbrak zaterdag al wegens een spierblessure in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Sevilla.

Valverde, die de derde Madrileense treffer maakte, hield aan het duel een pijnlijk been over en kreeg rust voorgeschreven. De afwezigheid van Modric werd pas later door Real Madrid gemeld. De reden werd niet bekendgemaakt. De Kroaat werd zaterdag kort voor tijd gewisseld.

Ook Lucas Vázquez, Dani Ceballos en Mariano Díaz ontbreken in de groep waarmee coach Carlo Ancelotti richting Leipzig vliegt. Real Madrid is al zeker van een plaats in de knock-outfase van de Champions League.

Leipzig-trainer Marco Rose kreeg ondertussen goed nieuws. De trainer zag Timo Werner terugkeren in zijn selectie voor het duel met Real. De spits is hersteld van een infectie die hem anderhalve week aan de kant hield.

„Hij heeft licht getraind en is weer beter”, verklaarde Rose. „Hij zal nog niet veel speeltijd krijgen, maar ik ben blij dat hij terug is.”

Vos keert in Maasmechelen terug in wereldbeker veldrijden

10.22 uur: Marianne Vos neemt zondag in Maasmechelen voor het eerst dit seizoen deel aan een wedstrijd om de wereldbeker veldrijden. De regerend wereldkampioen maakt deel uit van de selectie waarmee bondscoach Gerben de Knegt naar België afreist. Vos komt dinsdag eerst nog in actie in de Nacht van Woerden, waarmee zij haar veldritseizoen begint.

„Het is voor Marianne een eerste indicatie waar ze staat in een internationaal veld. Dat is ook van belang met het oog op haar ambities voor op het EK, een week later”, zegt De Knegt, die Fem van Empel zondag in Tabor ook de derde wereldbekercross zag winnen. „We hebben in de breedte een sterk blok bij de elitevrouwen, waar Fem blijft bevestigen en Puck Pieterse heel sterk debuteerde in Tabor. Het is mooi om te zien hoe de Nederlandse vrouwen op dit moment, en normaal gezien ook in de toekomst, een hoog niveau weten te halen.”

Bij de mannen rijdt Joris Nieuwenhuis, die afscheid nam van het wegwielrennen, zijn eerste wereldbekercross van het seizoen. De Knegt: „Joris heeft gekozen om zich opnieuw op de cross te richten. Dat kan een welkome kwaliteitsimpuls zijn naast Lars van der Haar, die dit seizoen al sterk opende. Later verwachten we ook de terugkeer van Corné van Kessel en Mathieu van der Poel.”

Lillard leidt basketballers Portland voorbij Lakers

09.21 uur: Portland Trail Blazers profiteert in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA optimaal van de terugkeer van Damian Lillard. Met 41 punten had die zondag een groot aandeel in de 106-104-zege bij Los Angeles Lakers. Voor Portland was het de derde overwinning in evenzoveel duels. De Lakers wachten nog op hun eerste winst.

Lillard stond een half jaar aan de kant vanwege een buikblessure, maar is na een operatie en revalidatie helemaal terug. In het laatste kwart was hij met 12 punten beslissend. Bij de Lakers kwam sterspeler LeBron James tot 31 punten, 8 assists en 8 rebounds. Dat was net niet genoeg, ook omdat James kort voor het verstrijken van de tijd het schot miste dat de Lakers nog op gelijke hoogte had kunnen brengen.

In San Francisco herstelde titelverdediger Golden State Warriors zich van de nederlaag bij Denver Nuggets. De Warriors boekten een benauwde overwinning (130-125) op Sacramento Kings, met dank aan Stephen Curry, die goed was voor 33 punten.

Pegula klopt Sakkari in finale Guadalajara

07.46 uur: De Amerikaanse tennisster Jessica Pegula heeft het WTA-toernooi van Guadalajara gewonnen. De als derde geplaatste Pegula versloeg in de finale de Griekse Maria Sakkari in twee sets: 6-2 6-3.

Pegula had op weg naar de eindstrijd in de Mexicaanse stad maar liefst vier winnaars van grandslamtoernooien uitgeschakeld. Voor haar zege op Sakkari had ze slechts 70 minuten nodig.

„Ik denk dat ik nooit een zwaardere route heb moeten afleggen”, zei ze, doelend op haar overwinningen op Victoria Azarenka, Sloane Stephens, Bianca Andreescu en Elena Ribakina in eerdere rondes. „Eerlijk gezegd was ik niet blij na de loting. Ik ben trots op de manier hoe ik ermee ben omgegaan en hoe ik mijn zenuwen vandaag in bedwang heb gehouden.”

Pegula liep in de eerste set vanaf 2-2 weg bij haar tegenstander, die op zondag ook haar door regen afgebroken halve finale tegen de Tsjechische Marie Bouzkova had moeten afmaken. In de tweede set liep Pegula door twee breaks naar 5-2, om het niet veel later af te maken.

Het was voor Pegula de 41e partij die ze dit jaar won. Alleen de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek (62) en de Tunesische Ons Jabeur (46) wonnen meer duels.

McIlroy voor de negende keer nummer 1 van de wereld

07.41 uur: De Noord-Ierse golfer Rory McIlroy heeft voor de negende keer in zijn carrière de eerste plek op de wereldranglijst veroverd. Hij deed dat na zijn zege in de CJ Cup, een toernooi van de Amerikaanse tour PGA in Ridgeland (South Carolina).

Met zijn 23e overwinning op de PGA Tour verdreef McIlroy de Amerikaan Scottie Scheffler van de eerste positie. De vorige keer dat de 33-jarige Noord-Ier aanvoerder van de wereldranglijst was, was in juli 2020. „Het betekent veel voor me. Ik heb de laatste twaalf maanden hard gewerkt om deze positie weer te veroveren. Het voelt geweldig en ik vind het een grote prestatie”, zei McIlroy nadat hij de CJ Cup had gewonnen.

McIlroy kwam na zeven birdies en drie bogeys tot een slotronde van 67 slagen. Met zijn totaalscore van 267 slagen, 17 onder par, had hij een slag minder nodig dan de Amerikaan Kurt Kitayama. De derde plaats, met twee slagen meer dan de winnaar, was voor de Zuid-Koreaan Lee Kyoung-hoon.

Voor de Noord-Ier was het zijn derde overwinning van het seizoen, nadat hij eerder de Canadian Open en het Tour Championship had gewonnen.