Verbazing: Advocaat FC Utrecht werkt voor KNVB

Bedaux doet voor diezelfde KNVB namelijk beroepszaken in het tuchtrecht! Hij is zelfs de belangrijkste man, voorzitter van de commissie van beroep landelijke tuchtzaken. Bedaux vertelt daar trots over op zijn LinkedIn-pagina. Als ’job on the side’ vermeldt hij daar dat hij ’President of the national appeals committee for disciplinary matters’ is.

Bedaux heeft dus al flink in de keuken gekeken bij de KNVB al die jaren en staat nu tegenover de voetbalbond. Bovendien niet voor het eerst. Een jaar geleden stond hij de Utrechters ook bij. Hij was toen als advocaat betrokken bij de zaak rond de bekerfinale die de KNVB niet meer liet spelen vanwege de uitgebroken coronapandemie, waardoor Willem II en niet FC Utrecht een Europees ticket kreeg.

Ook bij Feyenoord moet men vreemd opkijken van Bedaux als raadsman in deze kwestie. Formeel zijn de Rotterdammers geen partij, maar zij gaan zich wel ’voegen’. Dat houdt in de rechtspraak in dat een partij iets van de zaak mag vinden vanwege het grote belang voor deze partij. Hoewel het kort geding door FC Utrecht wordt aangespannen tegen de KNVB, kan Feyenoord uiteindelijk worden benadeeld.

Bekijk ook: FC Utrecht trekt ten oorlog tegen KNVB

De Europese voetbalbond mengt zich vanzelfsprekend niet in de zaak. Maar van vorig jaar is wel bekend dat UEFA clubs aan de Europese toernooien laat deelnemen die op basis van sportieve gronden zijn gekwalificeerd en niet op basis van reglementaire besluiten. Vanwege de coronapandemie werd daar vorig seizoen eenmalig van afgeweken.