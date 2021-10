Memphis Depay draagt met goal bij aan zege FC Barcelona op Valencia

Trainer Ronald Koeman begon de wedstrijd met Depay en Frenkie de Jong in de basis. Luuk de Jong moest op de bank plaatsnemen. Jordi Alba zat ook weer bij de eerste elf. Ook had de Nederlandse oefenmeester een plekje ingeruimd voor Ansu Fati.

Het 18-jarige talent scoorde na een paar minuten bijna ook direct de 1-0, maar hij schoot naast. In de vijfde minuut viel de goal aan de andere kant wel. Valencia-aanvoerder Jose Gaya poeierde na een afgeslagen corner de bal achter Marc-Andre ter Stegen: 0-1.

Lang duurde de voorsprong niet. Fati zette een één-twee op met Depay, die de bal op het juiste been terugkaatste. Fati krulde de bal prachtig laag in de verre hoek achter Jasper Cillessen: 1-1.

FC Barcelona had de overhand in de eerste helft, zonder tot heel grote kansen te komen. Valencia loerde vooral op de counter. In de 40e minuut kreeg de ploeg van Koeman een strafschop, toen Fati binnen de zestien aangetikt werd door Gaya. Depay zette zich achter de bal en knalde de bal kiezelhard op z’n ’Neeskens’ achter zijn landgenoot: 2-1. Dit was ook de stand bij de theepauze.

Na de rust onderscheidde Cillessen zich met een fraaie redding op een inzet van Fati. Een minuut later knalde Valencia op de paal. Al zou het buitenspel zijn geweest. Valencia werd sterker en Gonzalo Guedes knalde nog op de handen van Ter Stegen.

Maar in de slotfase van de wedstrijd werd het verschil toch gemaakt. Sergiño Dest bezorgde na een prima actie invaller Coutinho een niet te missen kans: 3-1. Hierna mocht Dest gaan douchen en liet Koeman Sergio Agüero zijn officiële debuut maken voor de Blaugrana. Gescoord werd er niet meer. Een lekker begin voor Barcelona in een week met Champions League en El Clasico voor de deur.

Barcelona klom naar de zevende plek met 15 punten. Real Sociedad leidt met 20 punten.

Barcelona speelt woensdag in de Champions League thuis tegen Dinamo Kiev. Daarna volgt zondag de Klassieker tegen Real Madrid, eveneens in eigen stadion. Koeman heeft ook in deze topduels goede resultaten nodig om zijn nog altijd wankele positie in Camp Nou te verstevigen.