De Boer: ’Ik wil de Malen zien die we allemaal kennen’

„Je hebt geen garantie, maar je hoopt er wel op”, zei de bondscoach voorafgaand aan het duel tegenover de NOS.

De Boer ruimt tegen Noord-Macedonië onder meer een plaats in voor Donyell Malen. „Ik wil de Malen zien de we allemaal kennen. Met dreiging, acties en de samenwerking met Memphis Depay. Het voordeel van deze twee is dat ze allebei op beide posities kunnen spelen. Ze hebben dezelfde opdracht. Wout Weghorst ga je niet op links zetten, dat is gewoon je targetman. Memphis en Donyell kunnen wel allebei vanaf die kant spelen.”

De Boer hoopt met de twee lichtvoetige aanvallers wat meer beweging te zien. En zal waarschijnlijk gedurende het duel ook van systeem wisselen. „Het ligt wel in de planning dat we een wisseling van systeem krijgen”, zei De Boer, die waarschijnlijk ook zijn vijf wissels zal gebruiken.

Wisselschema

„Ik heb ook wel een soort wisselschema in mijn hoofd zitten, maar we hebben na deze wedstrijd lang de tijd tot zondag. Dus er zullen behoorlijk wat basisspelers zijn die negentig minuten gaan spelen. Onder meer Daley Blind, Matthijs de Ligt en Patrick van Aanholt, voor hen is het een mooie gelegenheid om negentig minuten te maken.”

De bondscoach gaat uit van een aantrekkelijk duel. „Ik denk dat het een leuke wedstrijd wordt, ook omdat zij 4-3-3 gaan spelen.”