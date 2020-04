Voorzitter PEC: ’KNVB zet onderlinge verhoudingen clubs onder druk’

„Iets dat in mijn optiek verre van wenselijk is, in een branche waarin we de komende jaren vaker met z’n allen door één deur zullen moeten”, schreef Visser.

De voorzitter is niet blij met de handelswijze van de KNVB. „Een punt waar wij ongelukkig mee waren, is de raadpleging uitmondend in de stemming voor of tegen promotie/degradatie. PEC Zwolle heeft zich daarbij door stemonthouding neutraal opgesteld, in de veronderstelling dat deze neutrale stem niet positief, dan wel negatief zou worden meegenomen in de finale besluitvorming”, aldus Visser.

„Het lijkt er op dat deze neutrale stemmen wel zijn meegenomen in het door het bestuur betaald voetbal gevelde ’salomonsoordeel’. Het bestuur betaald voetbal heeft mijns inziens uiteindelijk een wat paradoxaal besluit genomen. De Europese plaatsen zijn verdeeld op basis van de ranglijst en zonder raadplegend advies, waarbij in het geval van promotie en degradatie de uiteindelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden op basis van een - ons inziens onduidelijk - raadgevend advies.”

PEC stond op het moment dat de competitie onderbroken werd op de 15e plaats.