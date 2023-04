Premium Het beste van De Telegraaf

Dinja van Liere neemt na lange twijfel toch hengst Hermès mee: ’Gelukkig niets aan de hand’

Door Koosje Mulders

Tot opluchting van Dinja van Liere is haar toppaard Hermès goed uit de quarantaine gekomen.

Amsterdam - De wereldbekerfinales voor dressuur- en springruiters in het Amerikaanse Omaha gaan woensdag van start. Voor Nederland komen Dinja van Liere, Marieke van der Putten en Thamar Zweistra in actie in de dressuur, terwijl Harrie Smolders en Jur Vrieling bij het springen om een podiumplek strijden.