Alleen spelers en staf Feyenoord naar Rome

Aanvankelijk zou buiten het elftal een charter worden gevuld met die laatste groeperingen, maar het bleek aan het eind van de vakantieperiode onmogelijk op Rotterdam The Hague Airport een gegarandeerde slottijd te krijgen voor het extra in te zetten vliegtuig. Dat heeft vooral te maken met geldende restricties vanuit de overheid.

Daarnaast was Feyenoord ook niet gerust op de volledige medewerking van de autoriteiten in Rome en was het onzeker over welke mensen van Feyenoord nu wel of niet toegelaten zouden worden in het stadion. Politie en andere autoriteiten in de Italiaanse hoofdstad willen helemaal geen aan Feyenoord gelinkte Nederlanders in de stad hebben.

Feyenoord ontving de voorbije dagen wisselende berichten daarover en om die reden is besloten dat alleen de selectie en staf naar Rome vliegen, uiteraard met een vertegenwoordiging van de clubleiding.

Straffen

Niet lang na afloop van het voorbije Conference League-seizoen deelde de Europese voetbalbond harde straffen uit aan tal van clubs, waaronder Feyenoord. De tuchtcommissie strafte de Rotterdamse club voor ongeregeldheden tijdens de duels met Olympique Marseille in de halve finale. Bij de eerste Europese uitwedstrijd, zo werd bepaald, mogen geen Rotterdamse supporters mee en bij de eerste Europese thuiswedstrijd moet de complete fanatieke noordtribune in De Kuip leeg blijven.

Feyenoord-supporters staken in de thuis- en uitwedstrijd tegen Marseille vuurwerk af. De Rotterdamse club had eerder vorig seizoen al een voorwaardelijke straf van een uitwedstrijd zonder publiek gekregen na ongeregeldheden met fans. De UEFA maakte die straf definitief.

Bij het maken van het wedstrijdschema waren de supporters van Feyenoord niet eens verbaasd dat ’toevallig’ Lazio in Rome als eerste duel uit het speelschema kwam. Precies in de stad waar ze na de ongeregeldheden in 2017 (beschadigde fontein) niet meer zitten te wachten op de aanhang van Feyenoord.