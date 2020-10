Spektakel in Giro: ritzege Sagan, Kelderman verliest paar tellen

De tiende rit van de Italiaanse wielerkoers begon nogal teleurstellend. Na de rustdag van maandag kreeg onder meer Kruijswijk, kopman van Jumbo-Visma en elfde in het algemeen klassement, te horen dat hij positief was getest op het coronavirus.

De renner stapte als gevolg, samen met zijn ploeg, uit de Giro. Michael Matthews van Team Sunweb en dus ploegmaat van Kelderman - tweede in het klassement - testte tevens positief. De Duitse wielerploeg besloot echter om wèl aan de tiende etappe te beginnen, zonder Matthews dus.

Chaos en ritwinst Sagan

Niet alleen rondom de Giro, maar ook op de weg zelf was het chaos tijdens de tiende rit - een 177 kilometer lange heuvelachtige etappe, met een aantal beklimmingen van de 3e -en 4e categorie van Lanciano naar Tortoreto. Een spervuur van aanvallen, met als gevolg dat er veel groepjes tussen de twee kopmannen (Filippo Ganna en Sagan) en het peloton in reden.

Filippo Ganna (l) en Peter Sagan waren twee van de smaakmakers van de 10e etappe in de Giro. Ⓒ ANP/HH

Ganna en Sagan kregen later gezelschap van nog negen renners, met daar weer achter het peloton, onder leiding van Groupama-FDJ en Arnaud Démare - die zijn puntentrui ten opzichte van Sagan probeerde te verdedigen. Het peloton kroop dichterbij, maar kreeg de kopgroep niet te pakken. Daarvoor leg het tempo vooraan te hoog, waardoor Sagan onbedreigd de volle buit kon pakken bij de tussensprint.

De kopgroep van zeven man viel aan het einde van de koers na een col van de 3e -en 4e categorie wat uit elkaar. In de tussentijd kwam het peloton met rassensnede dichterbij, terwijl Sagan en Ben Swift vooraan de strijd weigerde op te geven. De rest van de groep werd opgeslokt.

Uiteindelijk was het Sagan die bleef doordrukken en Swift kon lossen. De Slowaak van Bora soleerde de laatste 10 kilometer naar de ritzege. Hij heeft nu in elke grote ronde een etappe gewonnen.

Strijd om roze

Uit het peloton wist Pello Bilbao, derde in het algemeen klassement, te ontsnappen. De Spanjaard van Bahrein-McClaren sloeg een aardig gat en reed zelfs voor even virtueel in het roze.

Voor Almeida was dat reden genoeg om een tegenaanval te plaatsen. De rozetruidrager ging op de pedalen staan, gevolgd door Kelderman en de overige klassementsmannen, waar Jakob Fuglsang (Astana) nog lek reed en veel tijd verloor.

Bilbao werd uiteindelijk nog achterhaald en in de sprint tussen de klassementsmannen kwam Almeida als eerste over de streep, wat hem nog wat bonificatieseconden opleverde.

Klassement en programma

In de strijd om de roze trui is er weinig veranderd. Almeida (Deceuninck Quick-Step) is nog altijd de leider in het algemeen klassement en heeft nu een voorsprong van een 34 seconden op Kelderman. Bilbao moet 43 tellen toegeven op de Portugees in het roze.

Na de vlakke rit van dinsdag staat er voor woensdag opnieuw een etappe zonder al te hoge moeilijkheidsgraad op het programma. Het peloton vertrekt om 12.15 uur vanuit Porto Sant’Elpidio richting Rimini, waar naar verwachting de eerste renner om 16.29 uur over de finish komt. De etappe, over 182 kilometer, kent twee tussensprints en één col van de 4e categorie.

Bekijk hier alle standen in de Giro en zie hier het resterende programma van de Ronde van Italië.