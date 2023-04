Alleen achter beide doelen netten bij bekerfinale in de Kuip

Bij thuiswedstrijden van Feyenoord in de Eredivisie hangen sinds kort netten rond het hele veld in De Kuip, na de gebeurtenissen in de halve finale van het bekertoernooi tussen de Rotterdamse ploeg en Ajax (1-2). Vanuit het publiek werd toen een voorwerp op het hoofd van Ajax-speler Davy Klaassen gegooid.

Bij de bekerfinale zit de aanhang van beide finalisten altijd op de tribunes aan de korte zijdes van het veld. De afgelopen jaren hingen aan die kanten ook al hoge netten. De KNVB vindt het niet nodig om nu rond het hele veld netten op te hangen.

„Op basis van de bevindingen tijdens de voorgaande edities van de bekerfinale bleek dit niet nodig”, aldus een woordvoerder van de KNVB. „Voor het voetbal is het van groot belang dat de veiligheid van de spelers en scheidsrechters op het veld altijd vooropstaat. Daarom hebben we als KNVB recent ook aangescherpte maatregelen aangekondigd om wedstrijden tijdelijk of definitief stil te leggen. Met de netten achter de goals hopen we dat die maatregelen niet nodig blijken te zijn tijdens de bekerfinale.”

35.000 tickets

Ajax en PSV kregen beide 17.500 tickets en hebben zo samen 75 procent van de stadioncapaciteit tot hun beschikking. Al die kaarten zijn inmiddels verkocht. De overige 25 procent gaat naar sponsoren, naar de KNVB en naar de organisatie van Stadion Feijenoord (De Kuip) als gastheer van de finale.

Vorig jaar namen PSV en Ajax het ook tegen elkaar op in de finale. De Eindhovenaren zegevierden toen met 2-1. Supporters zorgden wel voor schade aan De Kuip, onder meer door het afsteken van vuurwerk. Ook werden toiletten gesloopt aan de kant van het stadion waar de Ajax-aanhang zat. De schade bedroeg zo’n 20.000 euro.