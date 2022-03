Vince Gino Dekker gewoon in basis Spakenburg en IJsselmeervogels delen punten na zeer beladen weken

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Er was veel politie op de been tijdens de derby, maar de wedstrijd kon zonder incidenten beginnen. Ⓒ ANP/HH

Na enkele zeer beladen weken in Bunschoten-Spakenburg is de ’derby der derby’s’ dinsdagavond geëindigd in een gelijkspel: 2-2. Vince Gino Dekker, die na ernstige bedreigingen afzag van een overstap van Spakenburg naar IJsselmeervogels, begon in de basis bij de blauwen en leverde een assist.