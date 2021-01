Ajax richt pijlen op spits Sébastien Haller

In een interview met het clubkanaal van Ajax gaf Erik ten Hag woensdag nogmaals aan graag een nieuwe speler te zien, maar zei hij ook dat het geen makkelijke opgave zou zijn om zijn ploeg te versterken. ,,We hebben problemen in het offensief bereik. Doen zich daar kansen voor? Maar we moeten ook nadrukkelijk volgen hoe de ontwikkeling van de blessures bij onze spelers is. Valt dat tegen en doen er zich kansen voor, natuurlijk staan we er dan voor open en zullen we dan alert zijn.”

Ten Hag kent Haller uit zijn tijd bij FC Utrecht, waar de spits onder Ten Hag opbloeide en in 2,5 jaar in de Eredivisie 41 keer scoorde. In de zomer van 2017 werd hij voor 7,5 miljoen euro verkocht aan Eintracht Frankfurt dat hem medio 2019 voor vijftig miljoen euro doorverkocht aan West Ham United.

Erik ten Hag en Sébastien Haller tijdens hun gezamenlijke periode bij FC Utrecht. Ⓒ HH/ANP

En daar zou een probleem voor Ajax kunnen liggen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars kreeg Haller in het voorjaar van 2016 voor 5 miljoen euro aangeboden, maar vond de spits destijds niet goed genoeg. Franse media melden dat Haller nu 25 miljoen euro zou moeten kosten, een recordbedrag voor Ajax.

Het zou opvallend zijn in de coronatijd, waarin kantoorpersoneel is ontslagen en de andere werknemers een deel van hun salaris hebben ingeleverd. Haller zou na Quincy Promes, Zakaria Labyad en Sean Klaiber de vierde Ajax-speler worden die eerder onder Ten Hag werkte.

Bekijk ook: Ajax nadert ook akkoord met West Ham over Sébastien Haller

Technisch directeur Marc Overmars. Ⓒ HH/ANP

Het zou de noodzaak van een spits accentueren. Waarschijnlijker lijkt het dat Ajax Haller het komende half jaar huurt en hem in de zomer (verplicht) koopt. Duidelijk is wel dat het spel op de wagen is. Of Ajax doorbijt, West Ham United akkoord gaat, Haller zelf onder zijn oude trainer zal gaan spelen én - vooral - of de rvc hiermee akkoord gaat, moet de komende dagen blijken. Van de 17 duels dit seizoen in de Premier League speelde Haller er 16, waarvan 10 als basisspeler. Hij scoorde drie keer.