Garcia steelt show op KLM Open: ’In elk opzicht fantastisch’

Winnaar Sergio Garcia met vrouw Angela en dochter Azalea. Ⓒ BSR Agency

BADHOEVEDORP - Winnaars heb je niet voor het uitkiezen, maar met Sergio Garcia kon het KLM Open zich in deze jubileum-editie geen mooiere winnaar wensen. De Spanjaard was van tevoren dé publiekstrekker op The International en hij maakte zijn status volledig waar. Vier dagen lang stal Garcia de golfshow om met een zoen op de beker aan te geven dat hijzelf ook heel blij was dat hij zijn debuut opsierde met de toernooizege.