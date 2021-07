Mark Cavendish treurt niet na missen Tour-record: ’Deze weken zal ik mij lang herinneren’

Wie deze comeback van de Brit vorig jaar had voorspeld, was immers gegarandeerd gek verklaard. Een klein jaar nadat hij in de Scheldeprijs in tranen zijn kaderplaatje in zijn achterzak stopte, als ware het zijn laatste race geweest, stond Cavendish zondag in de groene trui te blinken op de Champs-Elysées.

„Ik ben heel erg blij”, zegt de Manx Missilein een statement van zijn ploeg. „Een maand geleden was het niet eens de bedoeling dat ik de Tour zou rijen en nu sta ik hier met de groene trui. Deze drie weken zal ik mij nog lang herinneren. Ik ben hier dankzij de geweldige renners en de fantastische staf van deze ploeg.”

Voor Cavendish was de afgelopen Tour, ondanks het afzien in de bergen, als een droom. „Ik hou namelijk zo veel van deze race. Ik ben ook ongelofelijk gelukkig dat ik mijn familie in Parijs bij me had. Ik heb hen de laatste vijf weken niet gezien en het voelt zo goed om al deze onvergetelijke momenten met hen te delen.”