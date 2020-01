Sexappeal op Tata Steel Chess: ’Er wordt zo een hele nieuwe doelgroep bereikt’

Naast de Masters doen er ook veel amateurschakers mee aan het prestigieuze Tata Steel-toernooi in Wijk aan Zee. Ⓒ ANP

WIJK AAN ZEE - Tata Steel kondigde onlangs een enorme bezuinigingsronde aan. Maar het gelijknamige schaaktoernooi in Wijk aan Zee, dat afgelopen weekeinde voor de 82e keer van start ging, lijdt daar voorlopig niet onder. Het internationale staalbedrijf, met een grote vestiging in IJmuiden, heeft al besloten dat het gerenommeerde schaakfestijn ook volgend jaar doorgaat. „Met name in een moeilijke tijd als deze vinden wij het belangrijk om aan de mensen in de omgeving te laten zien dat wij hen onverminderd steunen”, zegt Myra Rooselaar, toernooivoorzitter en hoofd corporate branding van Tata Steel Europe.