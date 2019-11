’Belachelijk dat Hari voor titelgevecht in aanmerking komt’

De Noorse Madelen Søfteland loopt tegen een goed geplaatste rechtste directe op. Ⓒ FOTO’S RENÉ BOUWMAN

GRONINGEN - Rico Verhoeven is niet de enige Nederlandse wereldkampioen kickboksen. Net als haar bekende landgenoot wil Sarèl de Jong (23), de vechtmachine uit Meedhuizen, haar sport naar een hoger niveau tillen. Zaterdag verdedigde The Hunter met succes haar wereldtitel tot 61 kilo. Het dak ging er in het stampvolle Groningse MartiniPlaza bijna af.