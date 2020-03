Atalanta-collega van De Roon en Hateboer besmet met coronavirus

Sportiello en zijn ploeggenoten, onder wie de Nederlanders Hans Hateboer en Marten de Roon, zijn uit voorzorg in quarantaine gegaan. „Deze afzondering zal komende vrijdag voorbij zijn”, aldus de clubleiding.

Sportiello is de vijftiende drager van het gevreesde virus in de Serie A. Bergamo is in het zwaar getroffen Italië de provincie met de meeste coronabesmettingen (6728).

Volgens de burgemeester van de stad Bergamo heeft het duel in de Champions League tussen Atalanta en Valencia op 19 februari in Milaan een rol gespeeld in het hoge aantal besmettingsgevallen. „Het was heel druk in het stadion en na afloop in de horeca. Die avond was er absoluut een sterke escalatie van mensen die besmet raakten.”

Sportiello zat bij dat duel op de bank. Valencia maakte vorige week bekend dat sinds de trip naar Italië ruim een derde van de spelersgroep en begeleidingsstaf positief heeft getest op het gevreesde longvirus.