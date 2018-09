Klaassen dicht bij miljoenentransfer

Het was al geruime tijd bekend dat de Engelse topclub interesse heeft in Klaassen. Maar in de afgelopen dagen zijn de besprekingen in een stroomversnelling gekomen en ziet Klaassen zijn gedroomde verhuizing naar de mooiste competitie van de wereld zo goed als zeker realiteit worden.

Klaassen liet aan het eind van het seizoen al blijken dat hij een nieuwe stap in zijn carrière wil zetten. Vanuit Italië en de Duitse Bundesliga is ook veel belangstelling voor de 24-jarige middenvelder die vorig jaar nog werd gekozen tot beste voetballer van de Eredivisie. Klaassen vindt zichzelf met zijn stijl meer thuishoren in de top van het Engelse voetbal.

Voor de speler zelf is een overstap naar Everton niet alleen sportief interessant. Financieel gaat hij er enorm op vooruit. De beste spelers van Everton verdienen 100.000 euro per week, wat neerkomt op zo’n vijf miljoen euro per jaar. Daarmee gaat hij vijf keer zoveel verdienen als nu bij Ajax.