Lucius van timmerman tot toptrainer bij PSV? ’Ik ben nu Theo 2.0’

EINDHOVEN - In het kielzog van zijn jeugdvriend Ruud van Nistelrooy timmert Theo Lucius aan de weg als trainer. In zijn eerste jaar als hoofdtrainer in de PSV-academie werd de Heeswijker direct kampioen en dit seizoen heeft hij in Eindhoven het hoogste jeugdteam onder zijn hoede. Aan de vooravond van de topper tussen PSV en Feyenoord, de twee topclubs die hem na aan het hart liggen, vertelt Lucius over zijn ambities voor het trainersvak en het inspirerende voorbeeld dat Van Nistelrooy is.