VIDEO ’Grensoverschrijdend’ gedrag bij ADO, pijlsnelle treffer Eindhoven

Beide teams schrokken zich tijdens het duel rot toen een van de assistent-scheidsrechters een harde tackle kreeg te verwerken van een speler van ADO, die een beuk kreeg van een tegenstander. De grensrechter stond na een korte behandeling echter weer op en hervatte zijn werk.

Advocaat behaalde vrijdag in de competitie al zijn eerste zege als coach van ADO, door FC Dordrecht te verslaan (0-1).

De Graafschap

De Graafschap schakelde Quick uit en zit ook bij de laatste zestien clubs in het bekertoernooi. De Doetinchemmers waren in Den Haag met 4-1 te sterk. Oud-Ajacied Siem de Jong opende al snel de score voor De Graafschap. De overige doelpunten voor het elftal van trainer Adrie Poldervaart kwamen op naam van Robin Schouten, Basar Önal en Philip Brittijn. Quick voetbalt in de derde divisie.

Snelle goal

Het duel tussen NAC en Eindboven kende een vliegende start. De gasten kwamen na dertien seconden op voorsprong via Charles-Andreas Brym. Precies negentig minuten later maakte NAC gelijk, waarna een verlenging begon. Opnieuw sloeg de thuisploeg in de slotfase toe. In de blessuretijd van de verlenging knalde Rowan Besselink NAC naar de winst.

Bij NAC debuteerde de van FC Twente overgenomen Casper Staring. Ruim 9000 toeschouwers zagen hoe de thuisploeg al binnen een halve minuut tegen een achterstand aankeek. De Canadees Brym dook vrij op voor doelman Roy Kortsmit en schoof de bal in het doel.

Kortsmit voorkwam in de 69e minuut de 2-0 door een inzet van Naoufal Bannis te keren. In de blessuretijd was het invaller Herrmann die de thuisploeg met een geplaatst schot op gelijke hoogte bracht en zo alsnog verlenging afdwong. Daarin leek eerst Eindhoven in de 113e minuut op voorsprong te komen, maar aan het doelpunt van Collin Seedorf was hands voorafgegaan. Verdediger Besselink schoot NAC in de 121e minuut naar de laatste zestien in het bekertoernooi.