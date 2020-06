Onderzoek: Voetbalsupporters zien wedstrijd op zondagavond 20.00 uur niet zitten

De Eredivisieclubs willen dat zondagavond 20.00 uur als vast speelmoment wordt opgenomen in het competitieprogramma. Afgelopen seizoen werd dat tijdstip af en toe al gebruikt, zodat clubs die op de donderdag ervoor in Europa actief waren zolang mogelijk rust kregen. Het plan van de clubs viel echter slecht bij de fans.

„Het is minachting van de supporters, die in de crisis massaal hun seizoenkaart verlengden”, zei het Supporterscollectief, waar fans van vrijwel alle profclubs bij zijn aangesloten, vorige week al. „Wij zijn overspoeld met boze reacties van supporters. We zijn tot op heden ook niet betrokken bij deze plannen. De supporters die de clubs onvoorwaardelijk steunen, dreigen nu stank voor dank te krijgen.”

De enquête werd het vaakst ingevuld door supporters van Ajax, gevolgd door AZ, Feyenoord en FC Groningen. Ruim 70 procent van de fans die meewerkten aan het onderzoek hebben een seizoenkaart gekocht voor het voetbaljaar 2020-2021.