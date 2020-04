Supporters Helmond Sport helpen club en verlengen seizoenskaart

„Werk jezelf niet financieel in de problemen, dat sowieso niet. Maar mocht er ruimte zijn, dan is dit dé manier om de club nu meer lucht te geven”, luidt de boodschap van de vijf supportersgroepen die de Brabantse club uit de eerste divisie telt.

Helmond Sport lijdt als vele andere voetbalclubs financieel onder de crisis. De competitie ligt als gevolg van de uitbraak van het besmettelijke virus stil en nog altijd is niet zeker of dit seizoen nog kan worden gespeeld.

Leon Vlemmings, algemeen directeur van Helmond Sport, reageert opgetogen: „Dit is zo’n ontzettend gaaf signaal van onze supporters om nu al collectief in deze bijzondere tijd hun seizoenskaarten te verlengen. Een geweldig moment dat een groot solidariteitsgevoel laat zien en enorme steun in deze ook voor ons onzekere tijd. We zijn een bijzondere club en stad en zijn onze supporters ontzettend dankbaar.”