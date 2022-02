Nils van der Poel: ’Spelen in China buitengewoon onverantwoord’

Nazi-Duitsland

Van der Poel wijst niet alleen naar nazi-Duitsland, maar betrekt ook de Spelen van 2014 in Sotchi bij zijn betoog. „De Olympische Spelen zijn geweldig, het is een fantastisch sportevenement waar de wereld verenigd is en landen elkaar ontmoeten. Maar zo’n evenement organiseren is precies wat Hitler deed voordat hij Polen binnenviel, en Rusland voorafgaand aan de inval in Oekraïne”. Direct na de Spelen in Sotchi annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim.

Van der Poel reed in Peking niet alleen de concurrentie op een hoop, maar zette op de 10 kilometer ook een wereldrecord neer. Ⓒ ANP/HH

Om de nog in China aanwezige Zweedse atleten niet al te veel in verlegenheid te brengen, houdt Van der Poel zich verder in met zijn kritiek op de Chinese regering. „De Chinezen die ik heb ontmoet waren absoluut fantastisch en ik heb het verder enorm naar mijn zin gehad.”

Felle uitspraken

Het Zweedse trainingsbeest, dat zowel op de 5000 als de 10.000 meter de Nederlandse concurrentie volledig op een hoop reed en met overmacht goud pakte, liet al eerder zien niet om ferme uitspraken verlegen te zitten. Zo betichtte hij de KNSB vorige week nog van corruptie. Volgens Van der Poel zouden de Nederlanders de Canadese ijsmeester, verantwoordelijk voor de gladde baan in de National Speed Skating Oval, proberen te beïnvloeden.