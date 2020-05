’Manchester City ondanks straf gewoon in Champions League’

„Ik heb het gevoel dat we misschien binnen twee weken weer kunnen trainen. De regering wil zo snel mogelijk weer beginnen met voetballen om de mensen iets te geven. Maar de wedstrijden worden zonder toeschouwers gespeeld, denk ik”, zei De Bruyne (28) tegen Het Laatste Nieuws.

„Het financiële aspect is veel te belangrijk voor de Premier League en als het seizoen niet afgemaakt wordt, zal het voor ernstige problemen zorgen.”

City staat tweede, op ruime achterstand van Liverpool, dat het kampioenschap nauwelijks nog kan ontgaan. „Als de competitie wordt hervat, zie ik het niet echt als een verlengstuk van het seizoen. Het voelt meer als de start van een nieuw seizoen”, aldus De Bruyne. „Ik heb in mijn carrière nog nooit zo lang stilgezeten, maar ik maak er geen punt van. Er zijn op dit moment belangrijkere dingen.”

Het is nog de vraag of City volgend seizoen uitkomt in de Champions League, omdat de club ’ernstige schendingen’ van de financiële regels verweten worden, zo liet de UEFA in februari weten.

„De club gaat in beroep en heeft ons verteld dat ze bijna 100 procent zeker zijn dat ze gelijk hebben. Ik vertrouw de club”, aldus De Bruyne, die een vertrek niet zegt te overwegen. „Ik speel voor een van de beste teams ter wereld in de grootste competitie. Het blijft een uitdaging om de beste te zijn en dat heb ik nodig.”