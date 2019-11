Alvarado wint wereldbekercross Koksijde

De Rotterdamse van Corendon-Circus reed in de slotronde weg bij haar medevluchtsters. Het podium was volledig Nederlands met Lucinda Brand op de tweede plaats en Yara Kastelijn als derde. Voor de 21-jarige Alvarado, die nog bij de beloften zou kunnen uitkomen, was het haar eerste wereldbekerzege bij de elitevrouwen.

De Nederlandse vrouwen beheersten de Duinencross. Al in de eerste ronde ontstond een kopgroep van vijf waarin ook Inge van der Heijden en Annemarie Worst een plaats vonden. Van der Heijden werd vierde. Worst, die de afgelopen twee wereldbekercrossen had gewonnen, finishte als vijfde.

Alvarado, die twee weken geleden nog de Europese titel veroverde bij de beloften, was dolgelukkig met haar eerste succes in de wereldbeker. „Ongelooflijk, deze wedstrijd was een van mijn doelen. Ik vind dit ook een geweldige cross.”

In het zand van de duinen van Koksijde waren Alvarado en Brand aan elkaar gewaagd. Pas in de laatste ronde maakte de winnares het verschil. „Ik had bedacht dat ik die laatste klim als eerste op moest gaan. Ik wist niet wat er achter me zou gebeuren, maar ik heb gewoon hard doorgetrokken. Lucinda was erg sterk, ik wist dat zij degene was die ik moest kloppen. Ik was eigenlijk al leeg, maar mijn passie om te winnen won het van de vermoeidheid”, vertelde Alvarado, die haar optreden bij Sporza als „best redelijk” omschreef. „Het was niet foutloos. Als ik op kop reed ging het goed, maar zo gauw ik in het wiel zat maakte ik foutjes omdat dat voor me soms ook gebeurde.”

De Belgische wereldkampioene Sanne Cant eindigde pas als zevende. Shirin van Anrooij was de zesde Nederlandse in de top tien: ze werd tiende.

Bekijk ook: Vrouwelijke parel in spoor van Mathieu van der Poel