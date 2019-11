Koolhof in zee met Kroatische topper

Koolhof vormde het afgelopen half jaar een koppel met Robin Haase. Aan die samenwerking komt op de ATP Tour een einde. De 30-jarige Koolhof vertelde gisteren in het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen dat komend seizoen Nikola Mektic zijn vaste partner wordt. Dat is een topdubbelaar uit Kroatië. „Robin richt zich natuurlijk ook op het enkelspel. Mijn voorkeur ging uit naar een partner waarmee ik de hele toernooikalender kan afwerken. Hopelijk kunnen we een goed team smeden voor de komende jaren”, aldus Koolhof.

Het zou kunnen dat hij komende week in actie zal komen aan de zijde van Robin Haase. Al vormde Haase in het verleden in de Davis Cup vaak een koppel met Jean-Julien Rojer. Die sluit aan als hij met zijn Roemeense partner Horia Tecau is uitgespeeld bij de ATP Finals. „Dat wordt zeker een lastige keuze”, weet captain Paul Haarhuis. „Wesley en Jules zijn qua ranking de beste dubbelaars, maar Robin heeft met beide jongens goede resultaten behaald. Het ligt er natuurlijk ook aan hoe Robin na het enkelspel van de baan stapt.”

Nederland zal er een hele kluif aan krijgen om de kwartfinales te bereiken in de hoofdstad van Spanje. „Het wordt lastig. Maar in ons voordeel spreekt dat we niks te verliezen hebben”, aldus Haarhuis.