Annemiek van Vleuten afgetroefd door Lotte Kopecky in Strade Bianche

Van Vleuten toonde zich in de finale een van de sterkste, maar kwam op de laatste strook niet solo boven. De Belgisch kampioen Lotte Kopecky had zich vastgebeten in het wiel van de Nederlandse en wilde van geen wijken weten.

Doordat in de slotfase er flink wat rensters terugkwamen meldde er zich een groep van ongeveer tien vrouw aan de voet van de steile slotklim van nog geen kilometer. Daarbij zaten ook Marianne Vos en Demi Vollering.

Het was andermaal Van Vleuten die doortrok. Kopecky volgde weer goed en ook haar ploeggenote Ashleigh Moolman-Pasio ging goed mee, maar moest in de laatste hectometer toch afhaken. Kopecky niet. Zij zette in de laatste bocht Van Vleuten een hak en sprintte vervolgens naar de zege.