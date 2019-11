Jong Oranje-coach krijgt bijval voor ’Nations League-plannen’

In een onderonsje na afloop van de 2-1 nederlaag tegen Jong Oranje gaf de Engelse bondscoach aan dat dit de duels zijn waar de grote talenten beter van worden, ook al bleef zijn halve basiselftal aan de kant om andere jongens onder weerstand aan het werk te zien.

Echter: in een Nations League-variant zal dat anders zijn en is er áltijd sprake van weerstand. Boothroyd raakte enthousiast door het vooruitzicht op meer topduels, maar gaf met een knipoog aan dat zij die opzet niet als enigen voor elkaar zullen boksen bij de Europese voetbalbond.

Het is in eerste instantie afwachten hoe de nieuwe opzet voor Onder 19-elftallen bevalt. Dan is het de vraag of de UEFA het idee na het EK in de zomer van 2021 doortrekt naar de Jong-teams.

Lees hier het hele verhaal over de mogelijk nieuwe opzet voor de duels van Jong Oranje