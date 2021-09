Wout van Aert zonder zorgen richting WK: ’Iedereen beseft dat ik beste kans heb’

Over de ploegtactiek van de Belgen is al veel gezegd en geschreven. Van Aert blijft er kalm onder. Hij wil liever niet denken aan scenario’s waarin hij niet wint. „Ik kan slechte benen hebben of iets meemaken. Maar we starten allemaal met het idee dat ik diegene ben die de koers moet proberen af te maken. Iedereen beseft dat ik de beste kansen heb.”

Ook over de rol van Remco Evenepoel maakt hij zich geen zorgen. Evenepoel reed de laatste weken op hoog niveau en volgde tijdens de olympische wegrit niet helemaal de ploegtactiek. Voer voor discussie dus.

De Belgische ploeg tijdens een verkenningsronde. Ⓒ HH/ANP

„Remco is een persoonlijkheid”, weet Van Aert. „Het is normaal dat hij daarover vragen krijgt, maar onderling komen we goed overeen. We zijn allebei harde werkers die er hetzelfde over denken. Ik vind het fantastisch om te horen hoe gemotiveerd hij is om als deel van de ploeg een steentje bij te dragen. Ik ben absoluut niet bang dat we niet op één lijn komen te zitten.”

"De opeenvolging van de hellingen gaat op een gegeven moment toch zijn tol eisen."

Van Aert verwacht een uitzinnige sfeer komende zondag tijdens de WK-wegrit. „We hebben al allemaal enorm genoten van de sfeer tijdens de training”, vertelde hij. „Op vele plaatsen stonden schoolkinderen. Dat gaf een extra stimulans. Het wordt een koers als geen ander.”

Verder verwacht Van Aert naast de vele aanmoedigingen ook een zware koers. „Misschien zal het op tv lijken dat het pas laat losbarst, maar dan zal de deur achteraan wellicht al lang hebben opengestaan. De opeenvolging van de hellingen gaat op een gegeven moment toch zijn tol eisen.”

Remco Evenepoel moest op zijn lip bijten toen tijdens de persconferentie de kritiek van Eddy Merckx ter sprake kwam. Ⓒ HH/ANP

Remco Evenepoel

Eddy Merckx toonde zich eerder al behoorlijk streng voor Evenepoel. „Als er echt maar één kopman is, moet je hem eigenlijk niet meenemen”, zei de wielerkampioen. „Hij rijdt vooral voor zichzelf, dat hebben we op de Olympische Spelen gezien.”

Evenepoel was niet blij met die kritiek. „Hij moet altijd iets zeggen en dat is jammer. Ik heb veel respect voor Eddy en dat is blijkbaar niet wederzijds. Misschien omdat ik destijds niet bij zijn zoon in de ploeg ben gekomen. Ik kijk op naar Eddy, bewonder hem voor zijn palmares en zijn prestaties. Ik sta niet aan de start om de ploeg te flikken. Dat komt nooit in mijn hoofd op, ik ga gewoon mijn best doen.” (Bron: Het Nieuwsblad)