Australian Open: Middelkoop naar kwartfinale dubbelspel, Koolhof in achtste finale

Middelkoop en Arévalo waren met 6-7 (4) 7-6 (3) 6-3 te sterk voor Aleksandr Bublik en Andrei Golubev uit Kazachstan.

Voor Middelkoop is het de tweede keer in zijn loopbaan dat hij door weet te dringen tot de laatste acht. In 2017 haalde hij met Robin Haase de kwartfinale van de US Open.

Wesley Koolhof plaatste zich met zijn Poolse partner Lukasz Kubot ten koste van Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis voor de derde ronde. Het werd 6-3 6-4. Om net als Middelkoop de kwartfinales te bereiken, moeten Koolhof en Kubot zien te winnen van de Australiërs Matthew Ebden en John-Patrick Smith.