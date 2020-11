Wout van Aert gaf Chloé Dygert hoop na horrorcrash

„Ik herinner me nog dat ik dacht: wat als ik mijn fiets op kan klimmen en nog kan winnen?”, liet de 23-jarige hardrijdster enkele dagen na de crash weten via haar sociale media. „Het eerste dat ik me herinner is mijn vraag aan Jim Miller of mijn tijdrit erop zat. Toen keek ik naar beneden en zag ik mijn been. Bedankt voor alle berichten. Ik kom terug.”

Intussen gaat het de goede kant op met Dygert. Ze tekende deze week zelfs een vierjarig contract bij Canyon-SRAM, waardoor ze voortaan in Europa te zien zal zijn. „Deze ploeg is de beste keuze voor mij”, zei ze. „Hier zal ik zeker de vrijheid krijgen om de renster te zijn die ik wil zijn.”

En Dygert zet naar eigen zeggen letterlijk en figuurlijk elke dag stapjes in haar herstel. „Alles is oké met mijn knie”, zei ze tegen The Wall Street Journal. „Er is wel wat schade aan mijn kraakbeen en op mijn bot, maar op de scans is voorlopig niets te zien waarvan ik echt nog last ga hebben. Alles heelt momenteel vrij goed. Deze week heb ik voor het eerst een gewicht verplaatst met mijn been en ik probeer ook te stappen zonder krukken. En ik ben van plan om te gaan zwemmen. Zoals het er nu naar uitziet, kan ik binnen een paar weken op de rollen rijden. Daar kijk ik naar uit.”

Om het moraal wat op te krikken, sprak Dygert met Jumbo-Visma-renner Van Aert. De Belgische alleskunner liep ook een zware blessure op aan z’n been bij een val in de Tour de France en keerde op het allerhoogste niveau terug met zeges in onder anderen de Strade Bianche en Milaan-Sanremo.

„Ik heb inderdaad contact opgenomen met Wout van Aert”, aldus de Amerikaanse. „We hebben wat gebabbeld en dat deed me deugd. Zijn crash was zelfs nog zwaarder dan die van mij. Hij had nog meer problemen met zijn pezen en moest zelfs een tweede keer onder het mes. Maar horen hoe hij zijn herstel doorliep, hoe lang het geduurd heeft en hoe hij met alles omging, dat heeft me hoop gegeven. Kijk maar eens waar hij nu staat.”