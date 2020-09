Deal Donny van de Beek met Manchester United officieel beklonken

Nadat Van de Beeks zaakwaarnemer aan begin van afgelopen nacht het papierwerk met Manchester United in orde maakte, zetten de clubs woensdag de laatste puntjes op de i.

De transfersom voor Van de Beek bedraagt 39 miljoen euro en kan met bonussen oplopen tot maximaal 44 miljoen euro. Zelf gaat de 23-jarige middenvelder naar verluidt vijf seizoenen lang 120.000 euro per week verdienen, ruim zes miljoen euro per jaar. Het betreft het vaste salaris, dus nog zonder eventuele bonussen.

Donny van de Beek Ⓒ ANP/HH

Overigens bereikte Van de Beek voor de coronacrisis overeenstemming met Real Madrid over een contract voor zes jaar. Hoewel alleen een medische keuring een overgang naar Madrid nog in de weg stond, zette Real door de veranderde financiële situatie een streep door de deal. Nu maakt Van de Beek met de overstap naar Manchester United alsnog een droomtransfer naar het buitenland.

Van de Beek doorliep bij Ajax de jeugdopleiding en groeide uit tot een vaste waarde bij de hoofdmacht. Met de Amsterdamse club won hij de landstitel, de nationale beker en de Johan Cruijff Schaal. Daarnaast gooide hij met Ajax in Europa hoge ogen door in 2017 de eindstrijd van de Europa League te halen en in 2019 tot de halve finales van de Champions te reiken.

Donny van de Beek zit momenteel bij de selectie van het Nederlands elftal op weg naar de Nations League-duels met Polen en Italië. Ⓒ ANP/HH

De komende dagen bereidt Van de Beek zich in Zeist met het Nederlands elftal voor op de Nations League-duels met Polen (4 september) en Italië (7 september). Na afloop van de interlandperiode zal hij richting Engeland vertrekken.

Reactie Overmars

Directeur voetbalzaken Marc Overmars: „Dit is een mooie transfer voor Donny, die hij ook verdient. En het is een compliment voor de jeugdopleiding van Ajax, waar hij vanaf zijn 11e al speelde. Vorige zomer was er al veel om hem te doen, maar konden we hem gelukkig nog een jaar voor Ajax behouden. De maanden daarna was hij zowel in nationale als in Europese wedstrijden ook weer heel waardevol voor ons. Inmiddels behoort hij bijna vijf jaar tot de A-selectie. Hij is klaar voor deze stap en we zullen hem missen.”