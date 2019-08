Kieft: ’Dolberg schrikbeeld talenten AZ en PSV’

Wim Kieft Ⓒ De Telegraaf

Iedereen is weg van toptalenten als Donyell Malen, Cody Gakpo en Mohammed Ihattaren van PSV of van Calvin Stengs en Myron Boadu bij AZ. Net zo enthousiast was iedereen twee jaar geleden over Kasper Dolberg bij Ajax. Hij ontpopte zich in het succesvolle Europa League-seizoen tot een sensatie in Amsterdam. Maar daarna kreeg hij te maken met een hoog verwachtingspatroon. Dolberg heeft het niet kunnen waarmaken en inmiddels staat Ajax open voor verhuur of verkoop van de Deense spits voor wie AS Monaco twee jaar geleden 50 miljoen euro wilde betalen.