Ronald Koeman en FC Barcelona ruiken bloed: Atlético Madrid morst wéér punten

Trainer Diego Simeone wist bij voorbaat dat hij met zijn kwakkelende elftal een moeilijke wedstrijd tegemoet zou gaan bij subtopper Betis. Zéker ook omdat topscorers Luis Suarez (blessure en schorsing) en Marcos Llorente (schorsing) ontbraken. Wie moest ze gaan maken voor de Rojiblancos?

Nou, Yannick Carrasco profiteerde al na vijf minuten van matig ingrijpen van de Betis-verdediging: 0-1. Saul Niguez had een goede kans op 0-2, maar het was voormalig FC Barcelona-speler Christian Tello die in de zestienmeter de bal ineens op zijn pantoffel nam in de 20e minuut: 1-1.

Oblak

Heel veel kansen waren er niet te zien in de wedstrijd, maar Betis deed niet onder voor Atlético. Sterker nog, ze verdienden een voorsprong. Betis kwam er enkele keren zeer gevaarlijk uit met counters, maar de eindpass of de afronding liet te wensen over. Of, zoals wel vaker, bleek doelman Jan Oblak niet te passeren. Dat de ploeg van Simeone nog een punt pakte, had het voornamelijk dan ook aan hem te danken. Al kreeg Ángel Correa in blessuretijd dé kans op de 2-1 voor Atlético, maar Betis-sluitpost Claudio Bravo redde. In de 94e minuut was het dezelfde Correa die wéér op de uitstekende Bravo stuitte. Al met al een verdiende uitslag: 1-1.

Na 30 speelrondes heeft Atlético 67 punten, Real Madrid 66 en FC Barcelona 65. De Catalanen spelen nog tegen de Rojiblancos en hebben het dus in eigen hand om in ieder geval over Atlético heen te gaan. Ondanks de nederlaag in El Clásico is er dus nog geen man overboord voor Koeman en mag hij nog altijd hopen op de Spaanse landstitel.