KNVB-voorzitter Just Spee laat in aanloop naar UEFA-verkiezing in kaarten kijken

Just Spee vecht komende dinsdag voor een plaats in het comité van de Europese voetbalbond UEFA. Ⓒ FOTO PIM RAS

Als bondsvoorzitter van de KNVB nam Just Spee op 17 december 2019 de hamer over van Michael van Praag. Komende dinsdag hoopt de 56-jarige Haarlemmer de positie van de Amsterdammer over te nemen in het uitvoerend comité van de UEFA. Spee, voormalig penningmeester van Koninklijke HFC, struikelt niet over zijn ego en gunt in Zeist de vloer aan de directeuren Eric Gudde en Jan Dirk van der Zee. In aanloop naar de UEFA-verkiezing laat hij eenmaal in zijn kaarten kijken.