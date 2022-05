Overeem maakt bijzonder uitstapje op weg naar Glory-debuut: ’Leuke nieuwe ervaring’

De 42-jarige Overeem, geboren in het Engelse Hounslow, doet op 4 juni mee aan een Wrestling Entertainment Series-evenement in Nottingham. De Nederlander neemt het in de Motorpoint Arena op tegen de vier jaar jongere Adam ’The Titan’ Scherr, die onder de naam Braun Strowman eerder furore maakte in de Amerikaanse WWE.

„Ik heb zin om weer naar de ring te lopen en de fans te vermaken. Dat het dit keer een WES-event betreft, is voor mij een leuke nieuwe ervaring”, aldus Overeem, die beseft dat een kickbokspartij heel andere koek is. Zijn blessure is echter hersteld en met de juiste voorbereiding hoopt hij binnen afzienbare tijd zijn entree in de Glory-ring te maken. Over een datum en tegenstander worden momenteel gesprekken gevoerd.

Overeem zette in juni 2021 zijn handtekening onder een meerjarig contract bij Glory. De wereldberoemde vechter, die K-1-kampioen was en het bij MMA-organisatie UFC bijna schopte tot zwaargewichtkampioen, kreeg direct een titelpartij tegen Rico Verhoeven aangeboden. Door zijn blessure kon die clash echter niet doorgaan.